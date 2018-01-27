"البغدادي" من آسيا إلى إفريقيا

فيديو أرشيفي: أول ظهور لأبو بكر البغدادي زعيم تنظيم الدولة الإسلامية بالموصل



رجحت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن يكون زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، قد هرب لمناطق بعيدة، وانتقل من آسيا إلى إفريقيا، وتحديداً إلى تشاد أو الحدود بين النيجر والجزائر.وأفادت الصحيفة البريطانية، أنه استنادًا إلى رأي ناجح إبراهيم الزعيم السابق للجماعة الإسلامية في مصر، والذي قال إن البغدادي، يمكن أن يكون في مكان ما مثل شمال تشاد أو المنطقة الحدودية الصحراوية الخارجة عن القانون بين الجزائر والنيجر.بدوره، هشام الهاشمي المتخصص العراقي في شؤون الجماعات الإسلامية، اعتبر أن جميع مؤسسي تنظيم الدولة قتلوا الآن، وبقي البغدادي مختفياً، مرجحاً هو الآخر أن يكون مختبئاً في إفريقيا بعد تحرير شمال العراق.أما سامح عيد، الخبير في شؤون الجماعات الجهادية في مصر، فأشار إلى أن "البغدادي ربما يكون في إفريقيا بعد أن فر أعضاء تنظيمه من العراق وسوريا".