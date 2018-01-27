533 مليون دولار أرباح مجموعة البنك العربي و30% توزيعات الأرباح



وفي تعليقه على النتائج التي حققها البنك صرح السيد صبيح المصري– رئيس مجلس إدارة البنك– قائلاً " تأتي هذه النتائج لتؤكد على قوة ومتانة المركز المالي الذي يتمتع به البنك، وعلى استراتيجيته الناجحة التي اعتمدها وهي دليل، واضح على نجاح البنك في التعامل مع المستجدات الإقليمية والدولية نتيجة لاتباعه أسساً مصرفية قوية ومتينة".



ومن جهته، أوضح السيد نعمه صباغ– المدير العام التنفيذي للبنك العربي– أن النمو في الدخل التشغيلي للبنك يعكس قوة البنك وقدرته على الاستفادة من انتشاره في العديد من الأسواق الأمر الذي مكنه من تنويع مصادر الدخل، كما ونوه السيد صباغ الى قدرة البنك على مواكبة متطلبات الجهات الرقابية في أماكن تواجده بالإضافة إلى محافظته على سلامة محفظته الائتمانية وجودة أصوله، حيث استقرت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض عند 5.2% في حين بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة 100% وذلك دون احتساب قيمة الضمانات، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 15.3% وفقاً لتعليمات بازلIII.



وختاماً، أشار السيد صبيح المصري إلى انه على الرغم من المؤشرات العامة الدالّة على استمرار مناخ يتميز بالتقلبات وعدم الاستقرار في الأسواق الإقليمية والعالمية، إلا أننا على يقين بقدرة المجموعة على مواجهة تلك التحديات نتيجة السياسات المتحفظة التي تتبعها، بالإضافة إلى ثقتنا بمواصلة مسار الأداء الإيجابي وتعزيز المكانة الريادية التي تتميز بها مجموعتنا المصرفية.



وتجدر الإشارة هنا إلى أن البنك العربي حصل خلال العام المنصرم على العديد من الجوائز وشهادات التقدير المختلفة من جهات عالمية مرموقة، كان من أبرزها جائزة بنك العام في الشرق الأوسط 2017 من مجلة ذا بانكر (The Banker)، التابعة لمجموعة الفايننشال تايمز العالمية ومقرها لندن، وكذلك جائزة أفضل بنك في الشرق الأوسط للعام 2017 من كل من مجلة غلوبال فاينانس (Global Finance) – نيويورك واتحاد المصارف العربية.



ويشار إلى أن هذه النتائج أولية، وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.





رام الله - دنيا الوطنحققت مجموعة البنك العربي أداءاً قوياً عام 2017 على الرغم من الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة، حيث بلغت أرباح المجموعة الصافية بعد الضرائب والمخصصات 533 مليون دولار أميركي في نهاية 2017 مقارنة مع 532.7 مليون دولار أميركي في نهاية العام 2016، كما استطاعت المجموعة تعزيز قاعدة رأس المال لديها، والتي بلغت 8.4 مليار دولار كما في كانون الأول/ أكتوبر 2017، ونظراً لهذه النتائج الإيجابية فقد أوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 30% للعام 2017.هذا وقد حققت المجموعة نمواً في صافي الأرباح التشغيلية بنسبة 8% بفضل النمو في صافي الفوائد والعمولات المتأتية من الأعمال البنكية الرئيسية، وباستثناء أثر الانخفاض في أسعار الصرف لعدد من العملات العربية والأجنبية، أظهرت صافي الأرباح التشغيلية نموا بنسبة 12%، كما وحققت المجموعة نمواً في إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية بنسبة 6% لتصل إلى 25.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 23.7 مليار دولار أمريكي كما في 31 كانون الأول/ أكوبر من عام 2016، في حين بلغت ودائع العملاء 33.8 مليار دولار أمريكي.