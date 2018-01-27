مناشدة انسانيه الى وزير الصحة

مناشدة انسانيه الى وزير الصحة
رام الله - دنيا الوطن
معالى وزير الصحة د. جواد عواد حفظه الله
تناشدكم بإسم الإنسانية عائلة المصاب / كامل زياد كامل العقاد - رقم هوية 802952440 من قطاع غزة _محافظة خانيونس، بضرورة الإسراع فى تحويله لتلقي العلاج الضروري لإنقاذ حياة إبننا إلى مشافي الخارج، حيث أنه أصيب بصعقة كهربائية الأسبوع الماضى أدت الى حروق من الدرجة الثالثة في أنحاء جسمه.

مع العلم أنه يرقد الآن في العناية المركزة بمجمع ناصر الطبي بمحافظة خانيونس وحالته خطيرة جدا، وتحتاج منكم إلى تدخل سريع لإنقاذ حياته.

آملين منكم سرعة الاستجابة لمطلبنا الانساني، ودمتم زخرا للوطن وبلسما للمرضى وأصحاب الحاجة وتقبوا منا فائق الإحترام لسيادتكم.

للتواصل جوال/ 0598144786

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