العاملون في قسم الولادة بمستشفى الشفاء يناشدون الرئيس علاج الدكتور حمودة

رام الله - دنيا الوطن

ناشد العاملون في اداره قسم الولاده و جميع طاقم العمل في مجمع الشفاء الطبي الرئيس السيد محمود عباس (ابو مازن) رئيس رئيس الوزراء و الدكتور رامي الحمدلله ووزير الصحه الدكتور جواد عواد بالمساعده العاجله لعلاج وتحويل الدكتور /حمزه حموده أخصائي نساء وولاده والذي يعمل في الوزارة منذ ما يقارب ٢٥ عامآ والذي يعاني من مرض السرطان الرئة ung cancer)وهو في وضع حرج جدا إلى مستشفيات داخل الخط الأخضر.



وهذا نص المناشدة :

مناشدة عاجلة

الرئيس السيد محمود عباس (ابو مازن) دوله رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدلله معالي وزير الصحه الدكتور جواد عواد حفظكم الله جميعا.



نناشدكم نحن في اداره مستشفى الولاده و جميع طاقم العمل في مجمع الشفاء الطبي/غزه

بالمساعده العاجله لأخينا وزميلنا الأخ الدكتور /حمزه حموده أخصائي نساء وولاده منذ ما يقارب ٢٥ عامآ وهو يعمل في وزاره الصحه وهو في وضع حرج جدا نظرا لاصابته بمرض سرطان الرئه (lung cancer).



ونرجو من سيادتكم النظر في امكانيه تحويله للعلاج في مراكز متخصصه و متقدمه بهذا المرض سواء داخل الخط الاخضر أو خارج البلاد بشكل عاجل نظرا لخطورة وضعه الصحي.



نفيد سيادتكم بأنه تم تحويله عدة مرات لمستشفى المطلع ولكن بدون أى فائده.



ولكم منا فائق الاحترام والمحبه والتقدير دمتم ذخرا للوطن وللشعب.