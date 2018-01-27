نتنياهو: إسرائيل والسلطة سيستندان لنموذج سياسي غير موجود في العالم

نتنياهو: إسرائيل والسلطة سيستندان لنموذج سياسي غير موجود في العالم
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يسرائيل هيوم) العبرية: إن نتنياهو، دعا المجتمع الدولي للاعتراف بأن التسوية المستقبلية المحتملة بين إسرائيل والفلسطينيين، ستستند إلى نموذج سياسي لا وجود له حتى الآن في العالم، فالفلسطينيون يتمتعون بالصلاحيات الكاملة بإدارة شؤونهم، باستثناء المجال الأمني.

وذكر نتنياهو: "الفلسطينيون يجب أن يتمتعوا بجميع الصلاحيات لكي يحكموا أنفسهم، ولكن ألا يهددوا إسرائيل، نحن سنحافظ على الأمن بشكل شامل، بما في ذلك في غور الأردن، هناك فسيفساء من الدول الفاشلة في الشرق الأوسط، ولا نريد إقامة دولة فاشلة أخرى".

وأضاف نتنياهو: لا أريد ضم الفلسطينيين كمواطنين ولا أريدهم أن يكونوا رعايا لنا، يمكن أن يكون لديهم علمهم الخاص وسفارات، هذا نموذج جديد من النظام، يجب أن نعتاد عليه".

وتابع: من الضروري الانتظار والاطلاع على مبادرة السلام، التي ستقترحها الإدارة الأمريكية الحالية، والاعتقاد بأن جهة أخرى يمكن أن تحقق السلام غير الأمريكيين، هو ضرب من الخيال.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، مجدداً أنه في أي اتفاق سلام ستظل القدس عاصمة لإسرائيل، وإن عدم الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، يبعد السلام لأنه يخلق الأوهام، ووعد بالحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي.

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