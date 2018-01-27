شديد يلتقي وزير الصحة ويبحث المشاكل الطبية للمتقاعدين العسكريين بغزة





ومن جهته، أبدى د. عواد، استعداده للتعاون الإيجابي بتوفير الخدمات الطبية للإخوة المتقاعدين العسكريين بالمحافظات الجنوبية.











رام الله - دنيا الوطنالتقى اللواء صلاح شديد رئيس الهيئة الوطنية للمتقاعدين العسكريين الفلسطينيين في الوطن والشتات، بحضور اللواء نضال العسولي، واللواء جهاد الغول، مع وزير الصحة الدكتور جواد عواد بمدينة رام الله.حيث بحث اللواء شديد باستفاضة ووضوح، القضايا العالقة بالمجال الطبي، التي تهم المتقاعدين العسكريين، وخاصة بقطاع غزة، والمشاكل ومعوقات العلاج والتحويلات الطبية والأدوية للمتقاعدين العسكريين بقطاع غزة، والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن، والتي يعاني منها كافة المتقاعدين العسكريين الفلسطينيين بالمحافظات الجنوبية.