القناة الثانية: إسرائيل المتضرر الأكبر من تقليص المساعدات الأمريكية للسلطة

رام الله - دنيا الوطن

استندت القناة الثانية العبرية للأرقام، حتى تُفصح عن الممّول الأكبر للسلطة الفلسطينية منذ إنشاء السلطة.



وقالت القناة الإسرائيلية: إن الولايات المتحدة الأمريكية موّلت السلطة الفلسطينية، منذ توقيع اتفاق (أوسلو) بخمسة مليارات و200 مليون دولار.



وذكرت القناة العبرية: "نظراً لأن المناطق الفلسطينية، تحصل على المساعدات الإنسانية الأكبر في العالم، ومخصصة بالأساس للاحتياجات الأساسية والأمن، هناك من يقول إن تقليص المساعدات الأمريكية سيعزز التهديد ليس بالضرورة على الفلسطينيين وإنما العكس، على إسرائيل"، وفق المزاعم العبرية.



وأضافت: المبلغ وصف من قِبل موقع القنصلية الأمريكية كمساعدات إنسانية تحت بنود "قوات طوارئ وإنقاذ ونظام الحكم والديمقراطية ومساعدات أمنية وغيرها، لافتة إلى أن "الأموال تصل للفلسطينيين عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وبلغت قيمتها العام الماضي 400 مليون دولار".



وأشارت إلى أن جزءًا من المساعدات "يصل كميزانية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عبر الأمم المتحدة وتبلغ 400 مليون دولار سنوياً، وجزء آخر يصل مباشرة إلى السلطة، وخاصةً لأغراض التمويل والتدريب وتعزيز القوات الأمنية، وتبلغ عشرات ملايين الدولارات سنوياً.