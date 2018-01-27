مصرع ثمانية من عناصر قوات الأمن العراقية بقصف أمريكي

مصرع ثمانية من عناصر قوات الأمن العراقية بقصف أمريكي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي ثمانية من عناصر قوات الأمن العراقية مصرعهم اليوم السبت، فيما أصيب عشرة آخرون بينهم ضابط كبير في الشرطة صباح اليوم السبت، بنيران القوات الأمريكية غربي محافظة الأنبار غربي العراق.

وقال النقيب محمد الدليمي من شرطة الأنبار: "إن قوة من قيادة عمليات الجزيرة والبادية، برفقة قوات أمريكية نفذت حملة تفتيش في إحدى مناطق بلدة البغدادي (200 كلم) غرب بغداد، فقام أحد أفراد الشرطة المكلفين بحماية المنطقة بإطلاق النار فوق القوة كونه لا يعرفهم، فردت القوة عليه وأردته قتيلاً بالحال"، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وأضاف الدليمي: "إن مدير شرطة البغدادي العقيد عبد السلام العبيدي، وقوة من الشرطة توجهت إلى موقع الحادث فقامت طائرة  أمريكية بتوجيه ضربة جوية للقوة، ما أدى إلى مقتل سبعة أشخاص بينهم ضابط استخبارات البغدادي، النقيب احمد الدليمي وإصابة 10 آخرين بجروح بينهم العقيد عبد السلام الذي أصيب بجروح بليغة، فضلاً عن تدمير سيارات القوة".

وطالب المصدر بإجراء تحقيق فوري لعدم تنسيق قيادة عمليات الجزيرة والبادية مع قيادة شرطة المحافظة وقوات الحشد العشائري المتواجدة في المنطقة، ما أدى إلى سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا.

وانتقد الدليمي هذا الإجراء الذي وصفه بالخاطئ، داعياً إلى تفعيل مراكز التنسيق المشترك بين القوات، لعدم تكرار هذا الخطأ الفادح، على حد وصفه.

فيديو أرشيفي: جرائم الحرب الامريكية في العراق

 

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