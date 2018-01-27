63 قتيلاً و151 جريحًا بهجوم سيارة مفخخة في كابول

63 قتيلاً و151 جريحًا بهجوم سيارة مفخخة في كابول
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
وصلت حصيلة ضحايا انفجار السيارة المفخخة الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابول اليوم السبت، إلى 63 شخصاً، فيما أصيب 151 آخرون، بحسب ما قاله وحيد مجروح، المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية لوكالة أنباء (شينخوا) الصينية.

وأكد نصرات رحيمي، المتحدث باسم وزارة الداخلية، أن الحادث وقع بالقرب من المبنى القديم للوزارة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وتضم المنطقة أيضاً مقر الاتحاد الأوروبي، ومنشأة تابعة لهيئة الاستخبارات الأفغانية، من بين مؤسسات حكومية أخرى.

فيديو أرشيفي: مقتل وإصابة المئات في انفجار سيارة مفخخة في كابول

 

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