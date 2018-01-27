تعليق الدوام يوم الاثنين المقبل بمدراس (أونروا)

خاص دنيا الوطن

قال أمين سر اتحاد الموظفين في وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) يوسف حمدونة: إن يوم الاثنين المقبل، سيكون دوام المعلمين والمعلمات فقط، بحيث ستداوم الفترتين المسائية والصباحية من المعلمين في الفترة الصباحية مثل دوام الاثبات (الإداري).



وأكد حمدونة، أنه ستنطلق المسيرة المركزية التي سيشارك فيها جميع العاملين بـ (أونروا) رفضاً للتقليصات الأمريكية، حيث سيغادر الجموع عبر الحافلات لمكتب غزة الإقليمي، ثم تتجه مظاهرة حاشدة لمكتب الأمم المتحدة قرب الميناء؛ للإعتصام ضد قرارات الإدارة الأمريكية.