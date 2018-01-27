منصور: اتصالات أممية لعقد اجتماع دولي استثنائي لبحث أزمة (أونروا)

رام الله - دنيا الوطن

أعلن سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، عن وجود اتصالات أممية لعقد اجتماع دولي استثنائي من أجل بحث أزمة (أونروا) الناجمة عن تقليص المساعدات المالية الأمريكية للوكالة الدولية.



وأوضح منصور، في تصريح لإذاعة صوت فلسطين، السبت، أنه كان اجتمع مع الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش؛ لبحث هذا الموضوع، مضيفاً أنه تقرر إجراء اتصالات لبحث إمكانية عقد اجتماع وزاري استثنائي في نيويورك أو جنيف في القريب العاجل من أجل بحث أزمة (أونروا).



وأضاف منصور، أن الجانب الفلسطيني بانتظار أن يعلن الأمين العام نتائج اتصالاته، ويحدد موعد ومكان عقد هذا الاجتماع الدولي لتقديم أي مساعدة لأزمة في الترتيبات له.



ولفت منصور إلى أن موضوع (أونروا) سيكون مثار بحث في أجتماع المانحين المقرر في بروكسل أواخر الشهر الجاري.