إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. الخطوة التالية لترامب

رام الله - دنيا الوطن

رجح مسؤولون أمريكيون، بأن الولايات المتحدة، تدرس فرض مزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية؛ لأنها ترفض البدء في مفاوضات مع إسرائيل.



ووفق القناة الثانية، فقد نقلت عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم: "إنه في حال رفض الفلسطينيون العودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيواصل قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، فيما العقوبة التالية هي إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإرسال مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية إلى رام الله".



وهدد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في (دافوس) مساء الخميس، بقطع كل المساعدات النقدية للسلطة الفلسطينية، ما لم توافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل، كما انتقد بشدة السلطة الفلسطينية لمقاطعة نائب الرئيس مايك بنس عندما زار المنطقة مؤخرًا.



وقال ترامب خلال الاجتماع: "إنهم (قيادة السلطة) لم يحترمونا قبل أسبوع من خلال عدم السماح لنائبنا العظيم برؤيتهم، وإننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات ودعم، أرقام هائلة، لا يفهمها أحد، المال ليس لهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا على السلام".



وكانت الولايات المتحدة، هددت بإنهاء مهمة منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك، "ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل".