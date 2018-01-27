إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. الخطوة التالية لترامب

إغلاق مكتب منظمة التحرير بواشنطن.. الخطوة التالية لترامب
الرئيس محمود عباس والرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
رجح مسؤولون أمريكيون، بأن الولايات المتحدة، تدرس فرض مزيد من العقوبات ضد السلطة الفلسطينية؛ لأنها ترفض البدء في مفاوضات مع إسرائيل.

ووفق القناة الثانية، فقد نقلت عن المسؤولين الأمريكيين، قولهم: "إنه في حال رفض الفلسطينيون العودة إلى طاولة المفاوضات، فإن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، سيواصل قطع المساعدات المالية عن السلطة الفلسطينية، فيما العقوبة التالية هي إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وإرسال مبعوث منظمة التحرير الفلسطينية إلى رام الله".

وهدد ترامب خلال اجتماعه مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في (دافوس) مساء الخميس، بقطع كل المساعدات النقدية للسلطة الفلسطينية، ما لم توافق على استئناف المفاوضات مع إسرائيل، كما انتقد بشدة السلطة الفلسطينية لمقاطعة نائب الرئيس مايك بنس عندما زار المنطقة مؤخرًا.

وقال ترامب خلال الاجتماع: "إنهم (قيادة السلطة) لم يحترمونا قبل أسبوع من خلال عدم السماح لنائبنا العظيم برؤيتهم، وإننا نعطيهم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات ودعم، أرقام هائلة، لا يفهمها أحد، المال ليس لهم ما لم يجلسوا ويتفاوضوا على السلام".

وكانت الولايات المتحدة، هددت بإنهاء مهمة منظمة التحرير الفلسطينية في نيويورك، "ما لم تدخل السلطة الفلسطينية في مفاوضات سلام جدية مع إسرائيل".

أخبار ذات صلة

الرئاسة: لا مبادرات جديدة لإحياء عملية السلام

الرئاسة: لا مبادرات جديدة لإحياء عملية السلام

منصور: اتصالات أممية لعقد اجتماع دولي استثنائي لبحث أزمة (أونروا)

منصور: اتصالات أممية لعقد اجتماع دولي استثنائي لبحث أزمة (أونروا)

مزهر: يجب العمل على إتمام المصالحة.. وإنهاء التفرد بالقرارات الوطنية

مزهر: يجب العمل على إتمام المصالحة.. وإنهاء التفرد بالقرارات الوطنية

تفتيش واحتجاز مواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار

تفتيش واحتجاز مواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار

المؤسسات الأهلية تلتقي المدير العام لـ (أونروا) في لبنان

المؤسسات الأهلية تلتقي المدير العام لـ (أونروا) في لبنان

من جديد.. العودة لجدول 4 ساعات

من جديد.. العودة لجدول 4 ساعات

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

تفتيش واحتجاز مواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار

تفتيش واحتجاز مواطنين على حاجز الحمرا في الأغوار

المؤسسات الأهلية تلتقي المدير العام لـ (أونروا) في لبنان

المؤسسات الأهلية تلتقي المدير العام لـ (أونروا) في لبنان

الخضري: دعم (أونروا) ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

الخضري: دعم (أونروا) ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

تنقل 1461 مسافراً الجمعة على معبر الكرامة

تنقل 1461 مسافراً الجمعة على معبر الكرامة

عربي

القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة جنوبي وغربي البلاد

القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة جنوبي وغربي البلاد

الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (MBC)

الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (MBC)

العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالعراق

العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالعراق

فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين

فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين

منوعات

صاحب أغنية &#34;بدنا نتجوز عالعيد&#34;.. نهاد طربيه في ذمة الله

صاحب أغنية "بدنا نتجوز عالعيد".. نهاد طربيه في ذمة الله

بعد طلاقهما المدوي.. أحمد سعد وريم البارودي معاً مرة أخرى

بعد طلاقهما المدوي.. أحمد سعد وريم البارودي معاً مرة أخرى

تصريح صادم لكيم كارداشيان بعد إنجابها الطفل الثالث

تصريح صادم لكيم كارداشيان بعد إنجابها الطفل الثالث

سما المصري تُبارك زواج شيرين وحسام حبيب

سما المصري تُبارك زواج شيرين وحسام حبيب