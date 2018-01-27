من جديد.. العودة لجدول 4 ساعات

من جديد.. العودة لجدول 4 ساعات
توضيحية
خاص دنيا الوطن
قال مدير العلاقات العامة بشركة الكهرباء محمد ثابت، إن الجدول المعمول به حالياً هو 4 ساعات وصل مقابل 12 ساعة فصل بسبب وجود عجز كبير بعد تعطل الخط المصري (غزة 2) والخط الإسرائيلي رقم (11) المغذي لمحافظة خانيونس، وإطفاء مولد في محطة التوليد قبل يومين، وبسبب برودة الجو وزيادة الاستهلاك.                                                                  

وأكد ثابت أنهم يتسلمون من الخطوط الإسرائيلية قدرة (108) ميجاوات بسبب تعطل خط 11 الإسرائيلي المغذي لمحافظة خانيونس منذ منتصف ليلة أمس.

بينما نتسلم من الخطوط المصرية قدرة (14) ميجاوات، حيث ما زال خط غزة 2 المصري معطلاً.

وتابع أما محطة التوليد، فنستلم منها طاقة قرابة (25) ميجاوات، حيث إن مجموع الطاقة المتوفرة اليوم (147) ميجاوات تقريباً، بينما يبلغ احتياج القطاع (500)ميجاوات تقريباً.

وأوضح ثابت، أن عجز الطاقة يبلغ قرابة (353) ميجاوات تقريباً.

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