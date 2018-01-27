الجبهة الشعبية تطالب حركة فتح بالاعتذار

رام الله - دنيا الوطن

طالبت الجبهة الشعبية، حركة فتح بالاعتذار على تدمير عناصر تابعين للأخيرة، صرح مؤسس الجبهة جورج حبش، وإطلاق النار على عناصرها بمدينة الدوحة.



ودعت الجبهة الشعبية، فتح كذلك لرفع الغطاء التنظيمي عن عناصر لها قاموا بتحطيم صرح لقادة الجبهة الشعبية الشهداء، أقامته الجبهة على مدخل مدينة الدوحة، وإطلاق الرصاص والاعتداء على العناصر.



واعتبرت الجبهة، أن هذا الحادث المدان لا يمس فقط العلاقات الوطنية وقيمة ورمزية ومكانة الحكيم المؤسس الدكتور جورج حبش ورفاقه.



وقالت الجبهة: "بدلاً من أن توجه تلك العناصر رصاصها إلى صدور الاحتلال الذي كانت جيباته ودباباته موجودة في حي إسكانات بالدوحة على بعد كيلومتر واحد من نصب الحكيم تنهال رصاصات على صدور الرفاق العزل، والذين حاولوا الدفاع عن أنفسهم، وعن صرح الحكيم، وقادة الجبهة الشهداء، وتعاملوا مع الموضوع بمسؤولية عالية".



وأكدت الجبهة، أنها وهي تحرص على تفويت الفرصة على تلك العناصر من دعاة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد، وحفاظها على قدسية سلاحها الموجه فقط للاحتلال، فإن لصبرها حدوداً، وأنها لن تصمت على هذه الأفعال، على حد وصفها.



ودعت الجبهة القوى الوطنية والإسلامية في بيت لحم إلى إدانة هذا السلوك، وكل أشكال الممارسات غير الوطنية لتلك العناصر، التي تستهدف العلاقات الوطنية، وفق تعبير الجبهة.