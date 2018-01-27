الخضري: دعم (أونروا) ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

الخضري: دعم (أونروا) ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب جمال الخضري، رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين تفادياً لأزمات أكثر كارثية، بالنظر لمعاناتهم ولأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة 26/1/2018 على ضرورة استمرار الدول الأجنبية والعربية والإسلامية بتقديم الدعم لـ (أونروا) بعد القرار الأمريكي بتقليص الدعم لها.

وقال " المطلوب العمل لسد العجز، جراء وقف الدعم الأمريكي، ولضمان استمرار مشاريع وخدمات (أونروا)، والتي تعد مهمة ورئيسية لاستمرار الحياة بأدنى مقوماتها للاجئين".

وأكد الخضري، أن المطلوب في المرحلة المقبلة مضاعفة عمل (أونروا) داخل فلسطين وخارجها، وخاصة في قطاع غزة، نظراً للحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة والخطيرة، والوضع الكارثي جراء الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام.

وقال الخضري: "واقع اللاجئين مأساوي، وهم يعتمدون بشكل كبير على مساعدات ومشاريع (أونروا) في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبرنامج إغاثية، ومشاريع خدماتية".

وأشار إلى أن نحو مليون مواطن في غزة من أصل مليونين، يعتمدون على المساعدات الإغاثية من (أونروا)، مبيناً أن نسبة الفقر نحو 80%، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%.

وجدد الخضري، التأكيد أن إسرائيل هي قوة احتلال، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فهي تحاصر القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وتتحكم في المعابر البرية وتغلق معظمها، وتفرض طوقاً بحرياً شاملاً تمنع من خلاله أي تواصل عبر البحر مع غزة، ودمرت مطار غزة الدولي، وبهذا أحكمت الطوق والحصار ورسخت الاحتلال.

وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر، ورفع الطوق البحري والجوي عن قطاع غزة.

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