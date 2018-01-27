القوات اليمنية تسيطر على مواقع جديدة جنوبي وغربي البلاد

فيديو أرشيفي: قوات الشرعية اليمنية تسيطر على مناطق جديدة في البيضاء

رام الله - دنيا الوطنسيطرت القوات الحكومية اليمنية أمس الجمعة، على مواقع جديدة من قبضة جماعة الحوثي، جنوبي وغربي البلاد، بحسب ما أعلنته مصادر عسكرية مختلفة.وقال ناصر خدام، القيادي في المقاومة الموالية لحكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لوكالة (الأناضول): "إن قوات الجيش اليمني والمقاومة سيطرت على قرى ومواقع بمديرية حيس، في محافظة الحديدة (غرب) من قبضة الحوثيين، ووصلت إلى منطقة الخربا، على الطريق الرابط بين مديريتي حيس والخوخة".وأشار إلى أن القوات الحكومية، باتت على بعد نحو 20 كلم، جنوبي مدينة (حيس).وبحسب خدام، فقد سقط العشرات من الحوثيين بين قتلى وجرحى في معارك (حيس)، إضافة لمصرع وإصابة عدد من مقاتلي الجيش والمقاومة، دون أن تتوفر حصيلة محددة.وفي تعز، جنوب غربي البلاد، يواصل الجيش اليمني عملياته بإسناد جوي من مقاتلات "التحالف العربي"، لفك الحصار عن المدينة من الجهة الغربية، والتي بدأت أمس الخميس.وأفاد اللواء خالد فاضل، قائد محور تعز العسكري، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، بأن قوات الجيش سيطرت على مواقع وتلال استراتيجية في منطقة "العنين"، المطلة على المنفذ الغربي لتعز.وأوضح أن مقاتلات التحالف قدمت دعماً للجيش، وشنت عدة غارات على مواقع الحوثيين.ويحاصر مسلحو الحوثي، منذ ثلاثة أعوام، مدينة تعز، التي يخضع معظم أحيائها لسيطرة القوات الحكومية والمقاومة.وفي 18 آب/ أغسطس 2016، تمكنت القوات الحكومية من كسر الحصار جزئياً من الجهة الجنوبية الغربية، قبل أن تبدأ، أمس، عملية عسكرية جديدة لفك الحصار عن الجهة الجنوبية الغربية للمدينة.وفي جبهة "كرش" بمديرية القبيطة، شمالي محافظة لحج، جنوبي البلاد، أعلن الجيش اليمني عن سيطرته على مواقع جديدة بعد معارك مع الحوثيين.وذكر موقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش، أن "القوات الحكومية هاجمت مواقع الحوثيين في كرش، وسيطرت على مواقع الجن، والنبيع، والحصين، وتبتي الخدش، والسوداء، ومنطقتي الحويمي، والمشجورة، وجبل خداش الاستراتيجي".وأشار المصدر نفسه، إلى أن المعارك في جبهة "كرش" أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى والأسرى من مسلحي الحوثي، دون ذكر عدد محدد.ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الحوثيين أو مصدر مستقل على ما ورد في تصريحات المصادر العسكرية اليمنية.ومنذ 26 آذار/ مارس 2015، تقود السعودية تحالفًا عسكريًا يدعم القوات الحكومية اليمنية في مواجهة المسلحين الحوثيين، الذين يسيطرون على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء، منذ 21 أيلول/ سبتمبر 2014.