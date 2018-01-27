الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (MBC)

الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (MBC)
وليد آل ابراهيم مالك مجموعة ام بي سي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت، أنه تم الإفراج عن وليد آل إبراهيم مالك مجموعة (MBC) الإعلامية، بحسب ما جاء على موقع (عاجل).

وذكرت المصادر، أن آل إبراهيم قضى ليلة السبت 27 كانون الثاني/ يناير 2018 بين أفراد عائلته بالرياض.

جاء ذلك، على خلفية التسويات المالية التي تجري حالياً مع الموقوفين على ذمة قضايا الفساد، التي أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قراراً بتشكيل لجنة عليا بشأنها في الرابع من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

واستدعت اللجنة، التي يرأسها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، 350 شخصًا، بينهم متهمون بقضايا فساد مختلفة، وشهود في بعض القضايا، وأشخاص للإدلاء بمعلومات يمتلكونها تتصل بهذه القضايا.

فيديو أرشيفي: السعودية: التخلي عن MBC مقابل الافراج وليد الابراهيم

 

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