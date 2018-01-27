ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

أفادت إذاعة صوت الأسرى، أن ثلاثة أسرى من مدن الضفة الغربية المحتلة، يدخلون اليوم 27 من كانون الثاني/ يناير أعوامًا جديدة داخل سجون الاحتلال وهم:



من مدينة الخليل الأسير إيهاب عبد الرحمن محمد حداد (37 عامًا) المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.



الأسير ثائر أحمد علي حمايل (38 عامًا) من مدينة رام الله المحكوم بالسجن 25 عامًا بعد اعتقاله عام 2003، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.



الأسير علاء جمال حسن حنايشة (26 عامًا) من مدينة جنين المحكوم بالسجن عشرة أعوام بعد اعتقاله عام 2012، وأمضى ستة أعوام في السجون.