الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين جنوب القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



ولم يبلغ عن وقوع إصابات.