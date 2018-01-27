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شؤون فلسطينية
الاحتلال يطلق النار تجاه المزارعين جنوب القطاع
2018-01-27
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رام الله - دنيا الوطن
أطلقت قوات الاحتلال، صباح اليوم السبت، النار تجاه أراضي المزارعين الفلسطينيين شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.
ولم يبلغ عن وقوع إصابات.
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