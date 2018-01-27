العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالعراق

العثور على عشرات الجثث في مقبرة جماعية بالعراق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن راكان سعيد الجبوري محافظ كركوك، أنه تم  العثور على مقبرة جماعية تحوي رفات عشرات الأشخاص، بينهم مدنيون وعناصر أمن.

وتشير الترجيحات إلى أن جهاديين قاموا بإعدامهم ودفنهم سويًا في المقبرة الجماعية قرب ناحية الرياض، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وقال محافظ كركوك: "تم العثور على مقبرة جماعية تضم رفات عشرات المغدورين من عناصر الأمن ومدنيين أعدمهم تنظيم الدولة خلال احتلاله للحويجة".

واضاف الجبوري: "‘إن سكانا محليين ورعاة أغنام أرشدوا عناصر القوات الأمنية إلى وجود مقبرة تضم رفات أكثر من 75 أمنيا ومدنيا أعدمهم تنظيم الدولة بشكل وحشي خلال سيطرته على قضاء الحويجة ونواحيها".

وأوضح أن المقبرة التي عثر عليها قرب ناحية الرياض 45 كلم غرب كركوك هي المقبرة الـ14 التي يتم العثور عليها".

وختم المحافظ أن في المقبرة بقايا "عظام بشرية وملابس وأسلاكا تم تقييد المغدورين بواسطتها قبل نحرهم أو إطلاق النار عليهم".

وفي كانون الأول/ ديسمبر 2017، أعلن العراق "انتهاء الحرب ضد تنظيم الدولة"، كما لحقت الهزيمة بـ"الخلافة" في كل سورية تقريبا.

ومع تقدمها، عثرت القوات العراقية على عشرات من المقابر الجماعية التي تضم مئات الجثث في أنحاء مختلفة من البلاد.

فيديو أرشيفي: العثور على أكبر مقابر تنظيم الدولة في العراق

 

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