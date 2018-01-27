هل كان ترامب على علاقة مع هايلي؟

هل كان ترامب على علاقة مع هايلي؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
فنّدت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، الشائعة التي ترددت بأن هناك علاقة تربطها بالرئيس دونالد ترامب.

وقالت هايلي في مقابلة مع موقع (بوليتيكو) الإخباري السياسي: "إن هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق، إنه أمر جارح للغاية، ومثير للاشمئزاز".

وأوضحت هايلي، أنها كانت هدفاً لهذه الشائعة من قبل، وتبين لها أن من يقوم بترويجها أناس يستاؤون من النساء الناجحات، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).

وسارت الشائعة كالنار في الهشيم بعدما ألمح مايكل وولف، مؤلف كتاب (نار وغضب: داخل بيت ترامب الأبيض)، حول الحملة الرئاسية لترامب عام 2016، خلال برنامج حواري تلفزيوني أميركي بأنه "متأكد تماماً" من أن الرئيس لديه علاقة غرامية.

ولكنه قال: "لم يكن لديه ما يكفي من الأدلة لتضمين كل التفاصيل في كتابه، الذي أصبح من أكثر الكتب مبيعاً بعد صدوره في وقت سابق من هذا الشهر".

وأضاف وولف في الكتاب: "كان الرئيس يقضي قدراً  كبيراً من وقته الخاص مع هايلي على متن طائرة الرئاسة، وأنه كان ظاهراً أنه يُعدها لمستقبل سياسي وطني".

وتابع: "إن هذه المعلومات كانت كافية لتوجيه القراء لتحديد أن هايلي هي الشخص المقصود في العلاقة المزعومة".

فيديو أرشيفي: من هي نيكي هايلي أول امرأة يعينها ترامب في إدارته؟

 

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