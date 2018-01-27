مصرع شخص وجرح آخريْن جراء إطلاق نار في امستردام

فيديو أرشيفي: اطلاق نار داخل مطار في امستردام

رام الله - دنيا الوطنلقي شخص على الأقل مصرعه أمس الجمعة، فيما أصيب شخصان بجروح، جراء إطلاق نار وسط مدينة امستردام، بحسب ما أفادت به الشرطة الهولندية.وقال ليو دورتلاند المتحدث باسم الشرطة لوكالة (فرانس برس): "توفي شخص وأصيب أثنان بجروح هما رجل وشابة، ونقلا إلى المستشفى بعد إطلاق نار في شارع غروت فيتنبورغغرشتات في وسط المدينة".وأضاف: "الأمر لا يتعلق باعتداء بل بحادث إجرامي"، مشيراً إلى أن الشرطة لا تزال تبحث عن مطلق أو مطلقي النار.وسمع شهود عدة طلقات، وشاهدوا رجلاً ملثما يلوذ بالفرار، حسب وسائل إعلام هولندية، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وفي السياق ذاته، قال المتحدث: "إن وحدة الأبحاث تجري تحقيقاً واسعاً وتم غلق شوارع الحي".وتستمع الشرطة حالياً إلى شهود ورفعت بصمات من موقع الجريمة.