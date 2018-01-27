الجو غائم وبارد وفرصة لتساقط زخات من الأمطار

الجو غائم وبارد وفرصة لتساقط زخات من الأمطار
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم السبت، غائماً و بارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

الأحد2018/01/28: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطارعلى بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الاثنين 2018/01/29: يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة، حيث تبقى أقل من معدلها السنوي العام  بقليل، وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء2018/01/30: يكون الجو غائماً جزئياً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الإخوة المواطنين من تدني مدى الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

المدينـة اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

 المدينـة اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
القدس 9-4 10-5 10-5 بيت لحم 9-4 10-5 10-5
رام الله والبيرة 8-3 9-4 9-4 طولكرم 16-7 17-8 17-8
نابلس 11-6 12-7 12-7 قلقيلية 16-7 17-8 17-8
جنين 15-7 16-8 16-8 سلفيت 9-4 10-5 10-5
طوباس 15-7 16-8 16-8 روابي 10-5 11-6 11-6
الخليل 8-3 9-4 9-4 غزه 17-8 18-9 18-9
أريحا 18-9 19-10 19-10 خانيونس 17-8 18-9 18-9
الأغوار الشمالية 16-8 17-9 17-9 رفح 16-7 17-7 17-7
والله تعالى أعلم

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