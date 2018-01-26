الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

رام الله - دنيا الوطن

عثرت الشرطة، مساء الجمعة، على عدد من الأجسام المشبوهة وجدت بجانب الطريق الواصلة ما بين بلدتي علار وعتيل، شمال طولكرم.



وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة، المقدم لؤي ارزيقات، إن الشرطة عثرت على عدد من الأجسام المشبوهة أثناء عمل إحدى الدوريات في منطقة ما بين علار وعتيل شمال طولكرم، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأوضح ارزيقات، أن إدارة هندسة المتفجرات تساندها قوات من الأجهزة الأمنية تحركت للمكان، وعند وصولها أجرت الفحص الهندسي ليتبين أنها عبوات شديدة الانفجار وتشكل خطورة على حياة المواطنين.



وأكد ارزيقات، أن إحدى دوريات الشرطة كشفت وجود هذه الأجسام التي كانت مدفونة بجانب الطريق، مشيراً إلى أن إدارة الهندسة ستتعامل معها تحت السيطرة.