فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين

فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين
وزير المالية السعودي
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المدعي العام أعلن قبل بضعة أسابيع أنهم يحققون في المشتبه بهم باختلاس مبالغ تصل إلى 100 مليار دولار، وذلك رداً على سؤال حول حقيقة الرقم الذي يتم التحقيق بشأنه مع أكثر من موقوف في السعودية.

وأضاف الجدعان، فى مقابلة مع "سي إن إن"، اليوم الجمعة، أن المدعي العام لم يعلن عما وقع عليه من تسويات حتى الآن، مشيراً إلى الحصول على بعض من المبالغ نقداً، ووصول بعضها إلى البنوك، مؤكداً أن أغلب الأموال "عقارات وستحتاج وقتا لتسييلها".

وبسؤاله حول الوليد بن طلال وما يحدث معه، رد الجدعان قائلا: "عوضاً عن التكلم عن أفراد، يمكنني أن أقول لكم هو أننا نتأكد من أن رسالة الدولة واضحة جداً وهي أننا لن نتساهل أبداً مع قضايا الفساد، والدولة تهتم بإنشاء بيئة استثمار وبالجودة والأسعار".

وبسؤاله حول الطريقة غير التلقيدية التي تم اتباعها مع الموقوفين، قال الجدعان إن هناك الكثير من الطرق للتعامل مع مثل هذه الأمور، والحكومة تحقق في هذا الأمر منذ عامين، لافتاً إلى الدولة أعلنت وأوضحت بشكل جدي أنهم حققوا وجمعوا المعلومات إذا لم يكن الأمر مفاجئا.

وأشار إلى أن الموقوفين يتواصلون مع محاميهم بشكل يومي، مؤكداً أن هناك من وافق على صفقات تسوية، وأنه أمر طبيعي قبل الذهاب إلى المحكمة ويحدث في السلطات القضائية الأخرى.

فيديو: جانب من المقابلة مع الوزير السعودي
 

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