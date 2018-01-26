مصرع أربعة أشخاص بتحطك طائرة مروحية في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطن

لقي أربعة أشخاص أكورانيين مصرعهم، الجمعة، في حادث تحطم مروحية، كانت في مهمة تدريب، في أوكرانيا، حسبما أفاد مسؤولون.



وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية، الجمعة، إن مروحية من طراز ميغ- 8 كانت في مهمة تدريب عندما تحطمت إثر اصطدامها بأسلاك تدعم برجا تلفزيونيا، وفق ما أورد موقع (سكاي نيوز عربية).



ولقي طاقم المروحية المكون من أربعة أشخاص حتفه خلال الحادث الذي وقع في وقت متأخر الخميس قرب مدينة كريمنشوك بوسط أوكرانيا، وقالت الوزارة إن المروحية تتبع مركز تدريب.



المروحيات من طراز ميغ- 8، سوفيتية الصنع وتعمل بمحركين وتستخدم من قبل الكثير من الشركات في أنحاء العالم منذ ستينييات القرن الماضي.