حلس: المصالحة تواجه العديد من العقبات ولا عودة للمربع الأول

رام الله - دنيا الوطن

أكد عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، مفوض التعبئة والتنظيم للحركة في قطاع غزة أحمد حلس، مساء الجمعة، إن قطار المصالحة منطلق ولن يتوقف إلا عند تحقيقها".



وأوضح حلس، خلال حفل تكريم خريجي كلية الصيدلة في جامعة الأزهر للعام 2017، الذي أقامه المكتب الحركي المركزي للصيادلة في القطاع، أن المصالحة الوطنية تواجه العديد من المصاعب والعقبات، وسيتم التغلب عليها"، لافتاً إلى أن الرئيس محمود عباس، والحركة والقيادة، مصممون على عدم العودة إلى مربع الانقسام، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية.



وأضاف: "نحن مستمرون في العمل على تحقيق المصالحة الوطنية مهما كانت الصعاب، مستندين في ذلك إلى مصالح شعبنا وعدالة قضيتنا الوطنية، لذلك نحن مستمرون في العمل من أجل تحقيق المصالحة، لأجل أن نعيد الأمل لشعبنا".



وتابع: "دون الوحدة الوطنية جهودنا منقوصة، وسندفع عجلة المصالحة نحو الأمام، وشعبنا والأمتين العربية والإسلامية وجميع الأحرار في العالم، مصطفون معنا حول قضية القدس عاصمة دولتنا المستقلة، لأن القدس هي قضية الحق والعدل والإنصاف في وجه الظلم والمؤامرات، فالكل رفع صوته عاليا في وجع الظالم، ولن يستطيع أي أحد طمس أي حق من حقوقنا الوطنية، فقدسنا عاصمة دولتنا المستقلة، ولن يغير هذه الحقوق والثوابت أي وعود من أي كان، مقدما التهاني للطلبة المكرمين وذويهم".