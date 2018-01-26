ليبرمان يهاجم الرئيس عباس ويزعم: الأوساط التجارية الفلسطينية تطالبنا بإزاحته

رام الله - دنيا الوطن

زعم وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، اليوم الجمعة، أن "الأوساط التجارية الفلسطينية تطالب إسرائيل بإزاحة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بادعاء أنه عقبة أمام السلام، وأمام النهوض في الاقتصاد الفلسطيني"، على حد تعبيره.



وقال ليبرمان في حديث إذاعي، وفق موقع (i24news)، إنه "يعارض دولة ثنائية القومية، ويدعم الانفصال عن الفلسطينيين".



وأوضح الوزير الذي يتزعّم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني، أن "ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، مستعدون لإعادة النظر في الاتفاق النووي الموقّع مع إيران".



وسبق لوزير التعليم نفتالي بنيت، أن صرّح الأربعاء، أن "المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، للشؤون السياسية والأمنية (كبنيت)، أصبح يتحدث عن اليوم الذي سيلي محمود عباس، الذي يرأس السلطة الفلسطينية بالاسم فقط".



وأضاف بينت أن "حكم عباس يلفظ أنفاسه الأخيرة"، مشيرا إلى أن "إسرائيل لا تخشى وقف التنسيق الأمني مع الجانب الفلسطيني، وإذا لم تتصد أجهزة الأمن الفلسطينية للمسلحين، فإن إسرائيل ستقوم بذلك".