سلطة المياه: نسعى لتوفير 200 مليون دولار لمحطة التحلية بغزة

رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، إنه يأمل جمع 200 مليون دولار خلال مؤتمر دولي للمانحين سيجري عقده في بلجيكا في آذار/مارس المقبل، بغرض استكمال الدعم المالي اللازم لمشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.



وأكد الوزير غنيم، أن الجهود الفلسطينية تتركز حالياً على البدء بتنفيذ برنامج التحلية المركزية كونه "الخيار الاستراتيجي الأساسي لحل أزمة المياه في القطاع".



وأشار غنيم إلى "تحضيرات مكثفة تجري لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في آذار/مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث استكمال دعم البرنامج المذكور"، موضحاً أن سلطة المياه نجحت بتوفير نحو 400 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار هي تكلفة تقديرية للبرنامج.



وأضاف غنيم أن سلطة المياه "تعمل في إطار الجهود الرامية إلى حل أزمة المياه في قطاع غزة مع مختلف الشركاء والمانحين لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها" لحل أزمة المياه المتفاقمة في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في نهاية عام 2020.