سلطة المياه: نسعى لتوفير 200 مليون دولار لمحطة التحلية بغزة

سلطة المياه: نسعى لتوفير 200 مليون دولار لمحطة التحلية بغزة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس سلطة المياه، الوزير مازن غنيم، إنه يأمل جمع 200 مليون دولار خلال مؤتمر دولي للمانحين سيجري عقده في بلجيكا في آذار/مارس المقبل، بغرض استكمال الدعم المالي اللازم لمشروع محطة التحلية المركزية في قطاع غزة.

وأكد الوزير غنيم، أن الجهود الفلسطينية تتركز حالياً على البدء بتنفيذ برنامج التحلية المركزية كونه "الخيار الاستراتيجي الأساسي لحل أزمة المياه في القطاع".

وأشار غنيم إلى "تحضيرات مكثفة تجري لمؤتمر المانحين الذي سيعقد في آذار/مارس المقبل في العاصمة البلجيكية بروكسل لبحث استكمال دعم البرنامج المذكور"، موضحاً أن سلطة المياه نجحت بتوفير نحو 400 مليون دولار من أصل 600 مليون دولار هي تكلفة تقديرية للبرنامج.

وأضاف غنيم أن سلطة المياه "تعمل في إطار الجهود الرامية إلى حل أزمة المياه في قطاع غزة مع مختلف الشركاء والمانحين لاستكمال تنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي اعتمدتها" لحل أزمة المياه المتفاقمة في قطاع غزة للحيلولة دون وقوع كارثة إنسانية في نهاية عام 2020.

أخبار ذات صلة

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

فيديو وصور: الثلوج تتساقط على مدينة رام الله

فيديو وصور: الثلوج تتساقط على مدينة رام الله

حلس: المصالحة تواجه العديد من العقبات ولا عودة للمربع الأول

حلس: المصالحة تواجه العديد من العقبات ولا عودة للمربع الأول

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس ويزعم: الأوساط التجارية الفلسطينية تطالبنا بإزاحته

ليبرمان يهاجم الرئيس عباس ويزعم: الأوساط التجارية الفلسطينية تطالبنا بإزاحته

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

عربي

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على الحدود

عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على الحدود

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم