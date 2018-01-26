رسمياً.. لبنان تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير صيدا

رسمياً.. لبنان تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير صيدا
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الداخلية اللبنانية، الجمعة، أنها أنهت التحقيق في التفجير الذي استهدف أحد كوادر حركة حماس في مدينة صيدا جنوب لبنان قبل نحو أسبوعين.

وقال المكتب الاعلامي لوزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق، إن شعبة المعلومات أنهت التحقيق وأصبح لديها سيناريو كامل بالوقائع والأسماء والأدوار في التحقيق.

وأكدت الوزارة تورط إسرائيل في التفجير، مشيرةً إلى أنها نجحت في الوصول إلى أحد الضالعين الأساسيين في الجريمة "والذي اعترف بأنه مكلف من قبل الاستخبارات الاسرائيلية".

وأصيب الفلسطيني محمد حمدان في 14 كانون الثاني/يناير الجاري بجروح جراء تفجير سيارته بعبوة ناسفة في مدينة صيدا في جنوب لبنان. 

ولا يعد حمدان من الوجوه السياسية لحركة حماس وليس معروفاً اعلامياً؛ إلا أن مصدراً أمنياً فلسطينياً في مدينة صيدا قال لوكالة (فرانس برس) في وقت سابق إن حمدان "مسؤول في الجهاز الأمني لحركة حماس ويرتبط عمله بالداخل الفلسطيني تحديداً.

وحسب البيان، تم ضبط "وسائل اتصال متطورة للغاية في منزله ومراسلات بينه وبين مشغليه".

وكانت حركة حماس أعلنت بعد وقوع التفجير أن "المؤشرات الأولية تميل الى وجود أصابع إسرائيلية خلف هذا العمل الاجرامي".

ونجم التفجير وفق الجيش اللبناني عن "عبوة ناسفة زنتها حوالى 500 غرام من المواد المتفجرة، داخلها كمية من الكرات الحديدية".

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