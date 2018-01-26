وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

خاص دنيا الوطن

لقيت طفلة فلسطينية عمرها خمسة شهور، مساء الجمعة، مصرعها، جراء اندلاع عريقات في منزل والدها بحي الصبرة في مدينة غزة.



وقال مدير الإسعاف والطوارئ في مستشفى الشفاء، أيمن السحباني، لـ "دنيا الوطن"، إن الطفلة جوان أمين دغمش البالغة من العمر خمسة شهور، وصلت إلى مستشفى الشفاء جثة هامدة إثر حريق في منزلها بحي الصبرة".



من ناحيتها، قالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن حريقاً اندلع في منزل المواطن جميل دغمش الكائن في حي الصبرة بمدينة غزة أدى لوفاة الطفلة المذكورة، حيث وصلت المستشفى جثة هامدة.



وأضافت أنه بعد معاينة المكان والتحقيق في الحادث تبين أن اندلاع الحريق كان بسبب إشعال شمعة في أحد غرف المنزل.