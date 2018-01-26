الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية
رام الله - دنيا الوطن
دعا النائب جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، إلى ضرورة دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "اونروا" لاستمرار تقديم خدماتها للاجئين تفادياً لأزمات أكثر كارثية، بالنظر لمعاناتهم ولأوضاعهم الإنسانية الصعبة.

وشدد الخضري في تصريح صحفي صدر عنه اليوم الجمعة على ضرورة استمرار الدول الأجنبية والعربية والإسلامية تقديم الدعم للأونروا بعد القرار الأمريكي بتقليص دعمها للاونروا.

وقال " المطلوب العمل لسد العجز جراء وقف الدعم الأمريكي، ولضمان استمرار مشاريع وخدمات الأونروا والتي تعد هامة ورئيسية لاستمرار الحياة بأدنى مقوماتها للاجئين".

وأكد الخضري، أن المطلوب في المرحلة المقبلة مضاعفة عمل الأونروا داخل فلسطين وخارجها، وخاصة في قطاع غزة، نظراً للحالة الإنسانية والاقتصادية الصعبة والخطيرة، والوضع الكارثي جراء الحصار الإسرائيلي وآثار الانقسام.

وقال الخضري " واقع اللاجئين مأساوي، وهم يعتمدون بشكل كبير على مساعدات ومشاريع الاونروا في مختلف المجالات من صحة وتعليم وبرنامج إغاثية، ومشاريع خدماتية".

وأشار إلى أن نحو مليون مواطن في غزة من أصل مليوني، يعتمدون على المساعدات الاغاثية من الاونروا، مبيناً أن نسبة الفقر نحو 80%، فيما نسبة البطالة تتجاوز الـ50%.

وجدد الخضري التأكيد أن إسرائيل هي قوة احتلال، وتتحمل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع الإنسانية الخطيرة، فهي تحاصر القطاع منذ أكثر من عشر سنوات، وتتحكم في المعابر البرية وتغلق معظمها، وتفرض طوقا بحريا شاملا تمنع من خلاله أي تواصل عبر البحر مع غزة، ودمرت مطار غزة الدولي، وبهذا أحكمت الطوق والحصار ورسخت الاحتلال.

وشدد الخضري على ضرورة رفع الحصار بشكل كامل وفتح كافة المعابر ورفع الطوق البحري والجوي عن قطاع غزة.

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