غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

رام الله - دنيا الوطن

لقي 30 مهاجرا على الأقل حتفهم هذا الأسبوع، إثر انقلاب المركب الذي كان يقلهم قبالة مدينة عدن في جنوب اليمن، حسبما أعلنت الأمم المتحدة، مشيرة إلى تقارير غير مؤكدة بتعرض المركب لإطلاق نار.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في حسابها على "تويتر"، إن المركب كان يقل 152 صوماليا وإثيوبيا عندما غادر الساحل اليمني، الثلاثاء الماضي، في طريقه إلى جيبوتي.



وأضافت أن المركب انقلب قبالة ساحل اليمن بعد إبحاره إلى وجهته وسط تقارير عن إطلاق نار تعرض له الأشخاص الذين كانوا على متنه، وأكدت موظفة في منظمة الهجرة الدولية في عدن لوكالة فرانس برس حصيلة ضحايا الحادث.



كما أعلنت منظمة الهجرة في بيان أنها تعمل مع المنظمات الإنسانية الأخرى للحصول على معلومات إضافية من خفر السواحل في اليمن، مشيرة إلى أن فرقا تابعة لها قدمت إسعافات أولية للناجين.



ويعاني اليمن، أحد أفقر البلدان في العالم، من نزاع مسلح مستمر منذ سنوات بين المتمردين الحوثيين، وحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المدعومة من تحالف عسكري عربي تقوده المملكة السعودية.