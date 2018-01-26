بسيسو يعلن بدء التنسيق لإنشاء قصر قلقيلية الثقافي

رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الثقافة د. إيهاب بسيسو، مساء اليوم، بدء التنسيق ما بين وزارة الثقافة ومحافظة قلقيلية وبلدية قلقيلية، لإنشاء قصر قلقيلية الثقافي، فيما أشار رئيس بلدية قلقيلية د. هاشم المصري إلى تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها قرابة الخمسة دونمات لهذا الغرض.



جاء ذلك خلال حفل كرّمت فيه فعاليات قلقيلية المختلفة ابنها الشاعر المتوكل طه، في مقر بلدية قلقيلية، وهو الشاعر الفائز بجائزة الشعر المقاوم عن "القدس عاصمة دائمة للثقافة العربية"، وجائزة إحسان عباس لفئة السيرة الذاتية مناصفة مع الكاتب إلياس نصر الله عن ملتقى فلسطين الثقافي، وبدعم من وزارة الثقافة.



وقال بسيسو: من شأن إنشاء هذا القصر الثقافي في قلقيلية، تجسيد سعي وزارة الثقافة جنباً إلى جنب مع محافظة قلقيلية وبلدية قلقيلية لتكون قلقيلية حاضرة على الدوام في المشهد الثقافي الفلسطيني، بحيث يشكل واحداً من مفردات النضال والمقاومة، فالثقافة كانت وستبقى فعل مقاومة .. سنسعى أن نجعل من هذه النوايا الصادقة حقيقة على الأرض تتوج بقصر للثقافة في قلقيلية بأقرب فرصة، بحيث يصبح واحدة من منارات فلسطين الثقافية.