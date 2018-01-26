وفد من الخليل يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف التجارية الروسية

بحث اليوم، وفد من غرفة التجارة والصناعة في مدينة الخليل مع اتحاد الغرف التجارية الروسية قضايا التعاون المختلفة في المجالات الصناعية والزراعية.





وجاء ذلك خلال اجتماع في موسكو بتنظيم من السفارة الفلسطينية، جمع منسق العلاقات في غرفة التجارة والصناعة في مدينة الخليل محي الدين السيد أحمد، والمستشار في السفارة فريد شعلان، ومنسق العلاقات الثنائية فاروق شحرور، ومن الجانب الروسي كل من مدير عام التعاون الدولي الكسندر بابكوف، ومسؤول ملف فلسطين في غرفة التجارة والصناعة الروسية فلاديمير نيكولافيتش، وممثل غرفة التجارة والصناعة الروسية لدى دولة فلسطين سعيد بادوي.





واستعرض الجانبان جوانب التعاون الواعدة، بما في ذلك تطوير السياحة الدينية وتصدير الخضراوات والأعشاب الطبية إلى روسيا واستيراد الأخشاب والقمح منها.





وتناول الاجتماع أهمية تبادل المعلومات المتعلقة بالشهادات والمواصفات، والعمل المشترك على تجاوز كافة العقبات التي تواجه التعاون الثنائي.





كما سلّم منسق العلاقات في غرفة التجارة والصناعة في مدينة الخليل الجانب الروسي مسودة مشروع مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة الروسية وغرفة وتجارة الخليل.





وقد أكد الجانب الروسي أن أشكال التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين تتعزز وتتطور نتيجة للتنسيق والتعاون المثمرين مع سفير دولة فلسطين لدى روسيا الاتحادية عبد الحفيظ نوفل.





كما أشار إلى أن القيادة الروسية تقدر عالياً الجيد نتائج اللقاءات المشتركة سواء في إطار غرفة التجارة والصناعة الروسية، أو الزيارات الميدانية لأصحاب الشركات ورجال الأعمال.





من جانبه أعرب منسق العلاقات في غرفة التجارة والصناعة في مدينة الخليل عن شكره لروسيا، دولة وشعباً، على دعمها المتواصل وتعاونها مع دولة فلسطين.





وأطلع الجانب الروسي على الواقع الاقتصادي والتجاري في مدينة الخليل، حيث أشار إلى أن المحافظة بمثابة قلعة صناعية واعدة كونها تمثل 40% من عصب الإنتاج الوطني.





وقال: الخليل تمتلك 13 قطاعاً صناعياً متطوراً، من بينها الجلود والاحذية، والصناعات المعدنية، والحجر والرخام، والصناعات البلاستيكية، وصناعة المجوهرات وغيرها من القطاعات الأخرى، التي من شأنها أن تطلق أشكال التعاون بين البلدين إلى آفاق متطورة.

رام الله - دنيا الوطن