البرغوثي يدعو طلاب أميركا للانضمام لحركة المقاطعة ضد الابارتهايد الاسرائيلي

رام الله - دنيا الوطن

شرح الدكتور مصطفى البرغوثي الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لوفد من طلبة الدراسات العليا في جامعة جونز هوبكنز الشهيرة طبيعة نظام الفصل والتمييز العنصري "الأبرتهايد" الذي تفرضه اسرائيل على الشعب الفلسطيني.



وفند البرغوثي الرواية الإسرائيلية والمزاعم التي تحاول تسويقها للعالم القائمة على تزييف الحقائق وتغيير التاريخ، ووضح الرواية الفلسطينية القائمة على الحقوق الانسانية للشعب الفلسطيني.



وتعرض البرغوثي للممارسات الإسرائيلية والانتهاكات التي يقوم بها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة المحاصر.



ودعا البرغوثي الوفد الطلابي الى نشر الوعي في الولايات المتحدة بضرورة الوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة، والانضمام الى حركة المقاطعة وفرض العقوبات على اسرائيل التي تتصاعد في كل جامعات ومدن العالم و التي انضوى فيها شباب جامعيون كثيرون بما في ذلك نشطاء يهود يرفضون سياسة اسرائيل القمعية.