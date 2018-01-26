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شؤون فلسطينية
القدرة: إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق جباليا
2018-01-26
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رام الله - دنيا الوطن
أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة ، اليوم الجمعة ، إصابة اثنين من المواطنين إثر مواجهات مع قوات الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.
وأوضح القدرة أنه تم نقل الشابين إلى المستشفى فيما وصفت جراحهم بالمتوسطة.
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