القدرة: إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق جباليا

رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الطبيب أشرف القدرة ، اليوم الجمعة ، إصابة اثنين من المواطنين إثر مواجهات مع قوات الاحتلال شرق بلدة جباليا شمال قطاع غزة.



وأوضح القدرة أنه تم نقل الشابين إلى المستشفى فيما وصفت جراحهم بالمتوسطة.