آلاف المواطنيين يشيعون جثمان عضو اللجنة التنفيذية غسان الشكعة

رام الله - دنيا الوطن

شيع آلاف الفلسطينيين، اليوم الجمعة، في مدينة نابلس، جثمان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير غسان الشكعة، والذي توفي أمس بعد "صراع مع المرض".



وانطلق موكب الجنازة من مسجد "الشهداء" في نابلس باتجاه المقبرة الغربية، حيث وري الثرى.



و"الشكعة" هو عضو اللجنة التنفيذية (تتكون من 18 عضوا) لمنظمة التحرير الفلسطينية منذ 1997، كما شغل منصب رئيس بلدية نابلس، في الفترة بين عامي 1994 و2004، ثم خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2012، وحتى أغسطس/آب 2015.



وبدأ الشكعة (75 عاما)، حياته السياسية في صفوف حركة فتح، واعتقلته السلطات الإسرائيلية عام 1981، وحكم عليه بالسجن 15 شهرا.



ومع مجيء السلطة الفلسطينية، خاض الانتخابات التشريعية علم 1996، وفاز بعضوية المجلس التشريعي (البرلمان)، كما انتخب نقيبا للمحامين الفلسطينيين ثلاث مرات متتالية، بين عامي 1986 و1994.