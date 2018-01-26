عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على الحدود

رام الله - دنيا الوطن

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون الامم المتحدة الى منع اسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على طول الحدود اللبنانية - الجنوبية قبل تصحيح النقاط ال13 المتحفظ عليها من "الخط الازرق".



واكد عون خلال لقائه اليوم الجمعة، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية ميروسلاف جنكا، أن لبنان يعلق أهمية كبرى على الدور الذي يجب أن تلعبه الأمم المتحدة، لافتا إلى التداعيات التي يمكن ان يسببها مضي إسرائيل في بناء الجدار على الأمن والاستقرار في جنوب لبنان.



وشدد الرئيس اللبناني على أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لقرار مجلس الأمن الرقم 1701 تضع المجتمع الدولي إمام مسؤولية إلزام إسرائيل وقف هذه الانتهاكات، مؤكداً أن لبنان التزم تنفيذ هذا القرار بكل بنوده ولم يحصل أي خرق له من الجانب اللبناني منذ اقراره في العام 2006.



من جهته شدد جنكا على أن الأمم المتحدة متمسكة بتطبيق القرار 1701 وحريصة على استمرار الاستقرار والهدوء على الحدود الجنوبية، مشيراً الى انها باشرت اتصالاتها مع اسرائيل لمعالجة قضية الجدار الاسمنتي وأن اجتماعا سوف يعقد بداية الشهر المقبل في الناقورة لأعضاء اللجنة العسكرية الثلاثية للبحث في هذه المسألة.