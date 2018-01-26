شاهد..25 ألف مصلٍ أدوا صلاة الجمعة في الأقصى











رام الله - دنيا الوطنرغم الأجواء الباردة، والامطار الغزيرة، إلا أن أكثر من 25 ألف مصلٍ أدوا صلاح الجمعة في باحات المسجد الأقصى المبارك.وقالت أوقاف القدس، إن الاف المصلين اصطفوا في باحات الأقصى رغم الأجواء البادرة، وأدوا صلاة الجمعة في رحابه.