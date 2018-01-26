شبان يشعلون الاطارات المطاطية بخانيونس والاحتلال يطلق النار عليهم

رام الله - دنيا الوطن

أشعل الشبان الفلسطينيون اليوم الجمعة، الاطارات المطاطية، خلال تجمعهم شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.



وعلى الاثر، اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على الشبان المتظاهرين في المنطقة.