بريطانيا: ملتزمون بتقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا)

بريطانيا: ملتزمون بتقديم الدعم المالي لوكالة (أونروا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
جددت بريطانيا التزامها الراسخ هذا العام بدعم وتأييد انشطة وبرامج وكالة الأمم المتحدة لاغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).

ويساهم الدعم البريطاني للوكالة في تقديم خدمات التعليم الأساسي لأكثر من نصف مليون طفل في أكثر من 700 مدرسة، بالاضافة إلى توفير الوصول للخدمات الصحية لأكثر من مليون لاجئ، وتقديم المساعدات والمعونات الاجتماعية لما يفوق عن ربع مليون لاجئ فلسطيني يعاني من الفقر، بالاضافة إلى توفير مصادر دخل لأكثر من 30 ألف شخص يعملون في المدارس والمراكز الصحية التابعة للوكالة.

وقال القنصل البريطاني العام في القدس، فيليب هول: "من خلال زيارتي لعدة مناطق تابعة للأونروا في غزة وبيت لحم أرى أنه لا غنى عن الخدمات الأساسية التي تقدمها (أونروا)، نحن ملتزمون على مواصلة دعم وتأييد هذه الوكالة".

كما قالت البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة: "سوف نبقى ملتزمون بدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، كما اننا نعترف بالمهام والمسؤليات التي أوكلت اليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في تقديم الخدمات الأساسية لللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وسوريا ولبنان.

 ودعت (أونروا) إلى ضرورة العمل على تحسين عملها من خلال تسريع وتيرة الاصلاح ليصبح أكثر كفاءة وفعالية.. هذا وندرك الأضرار المترتبة على أي تخفيض مفاجئ في التمويل وما يترتب عليه من زعزة للاستقرار في المنطقة".

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