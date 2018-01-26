تَعرّف على أهم المخاطر التي تواجهها دولة الاحتلال

رام الله - دنيا الوطن

كشف تامير باردو رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) السابق، عن أهم التهديدات التي تواجه إسرائيل.



واعتبر باردو، أن صواريخ ايران وحماس وحزب الله لا تشكل تهديداً، بقدر ما تشكله الاضطرابات والخلافات الإسرائيلية الداخلية.



ورداً على سؤال من مدير الجلسة عن ثلاثة تهديدات محتملة: الصراع مع إيران، الانقسامات الداخلية في البلاد أو نزاعها مع الفلسطينيين، وأيها الأسوأ بالنسبة لإسرائيل، اختار الأخيرين.



وقال باردو نفسه في تصريحات سابقة: "إن إسرائيل تتجه نحو حرب أهلية، وإن الفشل في حل الصراع مع الفلسطينيين وضع البلاد في وضع أكثر خطورة من صراعها مع إيران.



وركز باردو، في حديثه بمؤتمر لجنة التوقعات لعام 2018 التابعة لصحيفة (كلكليست) في تل أبيب، على عدة مخاطر أخرى تواجه دولة الاحتلال، من ضمنها التهديد (السايبراني) ما يعرف بأمن الإنترنت.



وأشار الرئيس السابق للموساد إلى أن التهديد السايبراني قد يؤدي إلى ضرر لا يمكن أن تحدثه أية طائرات حربية في العالم، منوهاً إلى أنه ما زالت تهديدات السايبر غير واضحة تماماً لدى الحكومات والجهات التجارية والصناعية، ولكن يجري الحديث عن سلاح جديد قد يؤدي إلى أضرار هائلة.



وقال: "لا تشكل تهديدات السايبر تهديدات أمنية فحسب، بل هي تهديدات لسلاح رخيص وناجع، وتشكل جريمة منظمة وتجسساً صناعياً، ويمكنها أن تسقط أسواقاً وتدمر الصناعات".



وأكد الرئيس السابق للموساد، أن الضرر الحاصل قد يكون غير قابل للإصلاح كلياً.



وحول قدرات إسرائيل في مجال السايبر، لفت باردو إلى أن تل أبيب لديها موارد كبيرة جداً وقوة هائلة في المجال ، قائلاً: "الدول النامية قد تدرب محاربي السايبر بسهولة وسرعة" .



ونبه إلى أن حزب الله وجهات أخرى تعرف قدرات سلاح السايبر، ويمكنها التعامل معها، موضحاً أن المشكلة تكمن؛ أنه عندما تتعرض جهة معينة لهجمات السايبر فقد تحتاج إلى سنة حتى تعرف من هاجمها" .



وفي هذا الإطار، أشار إلى استخدام العديد من زعماء العالم لشبكات التواصل الاجتماعي، بهدف التواصل مع الجمهور، معلقاً على ذلك بقوله: "أصبح زعماء العالم الديمقراطيون محاربي السايبر الهدام بشكل لا مثيل له" .



ورأى أنه عندما يتحدث زعيم دولة بشكل مباشر عبر (تويتر) (الرئيس الأمريكي كنموذج) وليس عبر وسائل الإعلام، والتي تتطلب توفير رد حينها يصبح لاعباً مهاماً في حرب السايبر".