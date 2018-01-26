اتفاق بين دولة الاحتلال وكرواتيا على بيع طائرات (إف 16)

اتفاق بين دولة الاحتلال وكرواتيا على بيع طائرات (إف 16)
طائرة (إف 16)
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع أندريه بلينكوفيتش رئيس الوزراء الكرواتي، على عقد صفقة لبيع طائرات (أف 16) إلى كرواتيا، وذلك خلال اللقاء الذي جمعهما على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، أمس الخميس.

وأكد نتنياهو على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، اليوم الجمعة، أن اتفق مع بلينكوفيتش على بيع طائرات (أف 16) إسرائيلية إلى كرواتيا وفقا لشروط المناقصة، وتوسيع التعاون في مجالات الاقتصاد والأمن والمياه والزراعة والأكاديميا والسياحة، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وتشير التقديرات إلى أن المفاوضات وصلت بين إسرائيل وكرواتيا لمراحل متقدمة لبيع سرب من طائرات (أف 16)، من الفائض الموجود لدى الجيش الإسرائيلي، وذلك بمصادقة الولايات المتحدة.

وتقدر قيمة الصفقة، في حال إنجازها، بنحو نصف مليار دولار، وتقود الصفقة شركة (إلبيت) التي يفترض أن تعمل على تطوير أنظمة الطيران الإلكترونية لطائرت (أف 16).

وكان قد وصل وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إلى العاصمة الكرواتية، زغرب، في تموز، يوليو الماضي، وذلك بهدف إجراء محادثات بهذا الشأن، وتعزيز التعاون الأمني مع كرواتيا، يرافقة وفد من كبار المسؤولين في الصناعات الأمنية والهايتك.

وعلم أن كوريا الجنوبية واليونان والسويد تنافس إسرائيل على هذه الصفقة، حيث أن سلاح الجو الكرواتي ينوي استبدال طائرات الميغ الروسية بطائرات غربية.

ونقل موقع صحيفة (معاريف) أن وزير الدفاع الكرواتي، دمير كريستيوفيتش، قد صرح أن بلاده معنية بأن تشرف إسرائيل على تدريب جنودها، وتعمل على تطوير أنظمة الحرب السيبرانية لديها.

تجدر الإشارة إلى أنه في حال إنجاز هذه الصفقة، فإنها ستكون المرة الثانية التي تسمح فيها الولايات المتحدة لإسرائيل ببيع طائرات من إنتاجها بعد أن خرجت من الخدمة العملانية في سلاح الجو، حيث سبق أن سمحت لها ببيع طائرات "سكايهوك" لأندونيسيا ودول أخرى في الماضي.

هذا وتركزت محادثات نتنياهو، مع زعماء الدول في دافوس على إيران، والجهود الإسرائيلية في الضغط على الدول الأوروبية لإحداث تعديلات في الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه بين إيران وبين الدول العظمى الست، وذلك على خلفية تهديدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق.

فيديو أرشيفي: طائرة اف 16 تستعد للقلاع

 

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