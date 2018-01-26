جنبلاط للرئيس عباس: حسنًا فعلت

رام الله - دنيا الوطن

قال النائب اللبناني وليد جنبلاط رئيس اللقاء الديمقراطي النيابي: إن "القدس ليست سلعة للبيع والشراء على طاولة المفاوضات الوهمية من اجل بعض المال وبعض الدولارات المذلة".



وقال جنبلاط "حسنًا فعل الرئيس الفلسطيني محمود عباس بعدم استقباله نائب الرئيس الاميركي"، معتبرًا ان ذلك خطوة إيجابية.



وكتب جنبلاط عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، على ان "كرامة الشعب الفلسطيني أغلى شيء ولا بأس اذا شعر ترامب (الرئيس الاميركي) بالاهانة في مؤتمر أثرياء العالم مؤتمر تجويع الشعوب من خلال العولمة".