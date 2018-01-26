فيديو: مقتل عشرات الحوثيين في معارك تعز

فيديو: مقتل عشرات الحوثيين في معارك تعز
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي اكثر من 40 عنصرا من جماعات الحوثي، فيما أصيب العشرات في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع القوات الشرعية في مدينة تعز خلال الساعات الاخيرة.

وعاود الطيران صباح الجمعة، شن غاراته على مواقع المتمردين، حيث قصف مواقع جماعات الحوثي شمال غربي تعز، وغرب المدينة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس). 

وتزامنت الغارات مع هجوم لقوات الجيش اليمني على مواقع المتمردين في غراب ومدرات، شمال غربي تعز. 

وسيطرت القوات الشرعية على بعض المواقع في الجهات الشمالية والشمالية الغربية. 

وفي الجبهة الشمالية، دارت معارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، أسفرت عن تقدم  قوات الجيش باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي.

كما دارت اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني وعناصر جماعات الحوثي في مديرية مقبنة، غربي تعز، جراء هجوم للجماعات المتمردة. 

وأسفرت المواجهات في مقبنة عن مقتل ثلاثة حوثيين وإصابة خمسة اخرين.

ودفعت جماعات الحوثي بتعزيزات من صنعاء وأب الى تعز. 

وذكرت مصادر ميدانية ان خمسة ناقلات جند وأسلحة تحركت من صنعاء إلى تعز محملة بذخائر وأسلحة، منها مضاد طيران ومدافع خفيفة، ومقاتلين.

فيديو: عشرات القتلى من الحوثيين في تعز

 

أخبار ذات صلة

فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين

فيديو: وزير سعودي يكشف تفاصيل جديدة في ملف الأمراء المحتجزين

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

السعودية ترد بحزم على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل

السعودية ترد بحزم على اعتراف واشنطن بالقدس عاصمةً لإسرائيل

رسمياً.. لبنان تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير صيدا

رسمياً.. لبنان تتهم إسرائيل بالمسؤولية عن تفجير صيدا

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

التعليقات

الدنيا حكايات

دولة فلسطينية في غزة

دولة فلسطينية في غزة

شؤون فلسطينية

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

الشرطة تعثر على عدد من الأجسام المشبوهة في طولكرم

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

وفاة مواطن في إنهيار بئر مياه بمعسكر جباليا شمال القطاع

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

وفاة طفلة في حريق بمنزل والدها بحي الصبرة بغزة

الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

الخضري: دعم الاونروا ضرورة عاجلة والأوضاع في غزة كارثية

عربي

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

جماعة الحوثي تطلق طاروخين بالستيين على موقعين للجيش السعودي بجيزان

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

غرق 30 مهاجرا إثر انقلاب مركبهم قبالة اليمن

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

الجزائر تستورد معدات من إسرائيل .. ووزير الطاقة يبرر!

عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على الحدود

عون يدعو الأمم المتحدة لمنع إسرائيل من بناء الجدار الاسمنتي على الحدود

منوعات

قبل انتشار&#34;التملق والمجاملة&#34;.. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق

أقوى سخرية من &#34;درايك&#34; لتضمن أغنيته جملة إسلامية

أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية

حبيبة نجم &#34;حب للإيجار&#34; تكشف حقيقة وجهه الوسيم

حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم