فيديو: مقتل عشرات الحوثيين في معارك تعز

فيديو: عشرات القتلى من الحوثيين في تعز

رام الله - دنيا الوطنلقي اكثر من 40 عنصرا من جماعات الحوثي، فيما أصيب العشرات في غارات جوية لمقاتلات التحالف العربي، ومواجهات مع القوات الشرعية في مدينة تعز خلال الساعات الاخيرة.وعاود الطيران صباح الجمعة، شن غاراته على مواقع المتمردين، حيث قصف مواقع جماعات الحوثي شمال غربي تعز، وغرب المدينة، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).وتزامنت الغارات مع هجوم لقوات الجيش اليمني على مواقع المتمردين في غراب ومدرات، شمال غربي تعز.وسيطرت القوات الشرعية على بعض المواقع في الجهات الشمالية والشمالية الغربية.وفي الجبهة الشمالية، دارت معارك بين قوات الجيش الوطني ومليشيات الحوثي، أسفرت عن تقدم قوات الجيش باتجاه جبل الوعش الاستراتيجي.كما دارت اشتباكات بين أفراد الجيش الوطني وعناصر جماعات الحوثي في مديرية مقبنة، غربي تعز، جراء هجوم للجماعات المتمردة.وأسفرت المواجهات في مقبنة عن مقتل ثلاثة حوثيين وإصابة خمسة اخرين.ودفعت جماعات الحوثي بتعزيزات من صنعاء وأب الى تعز.وذكرت مصادر ميدانية ان خمسة ناقلات جند وأسلحة تحركت من صنعاء إلى تعز محملة بذخائر وأسلحة، منها مضاد طيران ومدافع خفيفة، ومقاتلين.