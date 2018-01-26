مقتل جنود أترك ومسلحين من الجيش الحر بعفرين

مقتل جنود أترك ومسلحين من الجيش الحر بعفرين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
لقي 14 جنديا تركيا وعدد من مقاتلي الجيش السوري الحر مصرعهم، فيما أصيب 130 آخريون في هجوم تركي على منطقة عفرين السورية، بحسب ما اعلنه أحمد دميرجان وزير الصحة التركي اليوم الجمعة.

وأوضح دميرجان للصحفيين، بعد زيارة الجنود المصابين في المستشفيات، أن ثلاثة جنود أتراك و11 مقاتلا من الجيش السوري الحر الذي تدعمه تركيا، قتلوا في الاشتباكات الدائرة في مدينة عفرين شمالي سوريا، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وقال: "إن 130 شخصا نقلوا إلى مستشفيات تركيا، وأن 82 منهم خرجوا بالفعل بعد تلقي العلاج"، مضيفا: "لا يوجد أي مصاب في حالة حرجة، وأنه جرى إرسال المزيد من المسعفين إلى المنطقة.

وقال الجيش التركي في بيان الجمعة: "إنه قتل ما لا يقل عن 343 مقاتلا شمالي سوريا منذ بدء العملية. لكن قوات سوريا الديمقراطية قالت إن تركيا تبالغ في عدد القتلى.

فيديو أرشيفي: اشتباكات عنيفة بين الوحدات الكردية والجيش التركي في محيط منطقة عفرين

 

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