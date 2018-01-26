فيديو: بولا يعقوبيان تقدم استقالتها على الهواء مباشرة

فيديو: بولا يعقوبيان تقدم استقالتها على الهواء مباشرة
الاعلامية بولا يعقوبيان
رام الله - دنيا الوطن
قدّمت بولا يعقوبيان، نجمة تلفزيون "المستقبل" المملوك لرئيس حكومة لبنان سعد الحريري، استقالتها على الهواء مباشرة، بعد أسابيع من إجرائها أول مقابلة تلفزيونية معه عقب استقالته.

وأعلنت الإعلامية يعقوبيان مغادرتها تلفزيون "المستقبل"، على الهواء مباشرة ضمن برنامجها "انترفيوز"، ووجهت رسالة مختصرة ومعبّرة إلى الحريري والمشاهدين.

وقالت يعقوبيان التي تعتبر نجمة تلفزيون المستقبل للحريري: "أشكر رغبة الرئيس سعد الحريري بأن أستمر، لكن صار لازم اترك ما تزعل مني"، وأضافت: "أفتخر بمسيرتي في تلفزيون المستقبل، أفتخر أني عملت معك (الحريري) وأنك لبناني وغير فئوي، افتخر بتمسكك بي رغم كل أرائي التي لم تعجبك أحياناً"، وإلى متابعي برنامجها قالت: "أتمنى أن أكون عند حسن ظنكم. شكراً لوفائكم لهذا البرنامج وأشكر الزملاء".

فيديو: استقالة بولا يعقوبيان على الهواء مباشرة

 

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