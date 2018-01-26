روسيا تعترض عشر طائرات تجسس على حدودها

فيديو أرشيفي: لحظة اعتراض مقاتلة سو27 روسية لطائرة اف16 اقتربت من طائرة وزير الدفاع الروسي فوق بحر البلطيق

رام الله - دنيا الوطناعترضت مقاتلات سلاح الجو الروسية عشرة أهداف جوية كانت تقوم بعمليات استطلاع بالقرب من الحدود الروسية خلال الاسبوع الماضي، بحسب ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة.ووفقا لرسوم بيانية نشرتها صحيفة (كراسنايا زفيزدا)، المنشور الرسمي لوزارة الدفاع، أشارت فيه إلى أن عمليات الاستطلاع قد جرت في الغالب على الحدود الغربية خمس مرات، وأربع مرات على الحدود الجنوبية الغربية، ومرة واحدة على الحدود الشمالية. وأكدت الصحيفة، أنه لم تقع انتهاكات للمجال الجوي الروسي.ولم يتم الكشف عن جنسية هذه الطائرات، بحسب ما جاء على موقع صحيفة (القدس).