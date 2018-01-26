إصابتان بانفجار عبوة داخل منجرة في قرية النبي الياس بقلقيلية

إصابتان بانفجار عبوة داخل منجرة في قرية النبي الياس بقلقيلية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان فلسطينيان صباح اليوم، في انفجار عبوة داخل منجرة في قريبة الياس بمدينة قلقيلية.

ولم تعرف طبيعة اصابة المواطنين حتى اللحظة.

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