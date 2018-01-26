الرئيسية
دنيا الرأي
الإستفتاء
أعلن معنا
راسلنا
المزيد
شؤون فلسطينية
محليات
آراء
عربي
دولي
مال وأعمال
English
شؤون فلسطينية
إصابتان بانفجار عبوة داخل منجرة في قرية النبي الياس بقلقيلية
2018-01-26
توضيحية
مشاركة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب مواطنان فلسطينيان صباح اليوم، في انفجار عبوة داخل منجرة في قريبة الياس بمدينة قلقيلية.
ولم تعرف طبيعة اصابة المواطنين حتى اللحظة.
مشاركة
أخبار ذات صلة
ملادينوف: لا بد من إجراءات عملية لتغيير مسار عملية السلام
صحيفة أمريكية: العاروري يسعى إلى جر لبنان لمواجهة إسرائيل
الاحتلال يشن حملة مداهمات في جنين والخليل
سفراء أوروبا: حل الدولتين المسار الوحيد القابل للتطبيق ويجب دعم (أونروا)
العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار
الجمعة:تبقى فلسطين تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة
التعليقات
الدنيا حكايات
دولة فلسطينية في غزة
شؤون فلسطينية
إصابتان بانفجار عبوة داخل منجرة في قرية النبي الياس بقلقيلية
الاحتلال يشن حملة مداهمات في جنين والخليل
العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار
الجمعة:تبقى فلسطين تحت تأثير منخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة
عربي
أول رد رسمي سعودي على زيارة وزير كويتي لقطر
وزير خارجية قطر: لن نخضع للسعودية أبدًا
الكشف عن أسباب استبعاد سامي عنان وخالد علي من انتخابات الرئاسة المصرية
الجيش اليمني يعلن إطلاق عملية عسكرية لفك حصار مدينة تعز
منوعات
قبل انتشار"التملق والمجاملة".. لن تُصدق ماذا قالت سناء جميل عن يوسف شاهين
ملاك الكويتية تتوعد بضرب ماجد المهندس بالحذاء وتصفه بالمرتزق
أقوى سخرية من "درايك" لتضمن أغنيته جملة إسلامية
حبيبة نجم "حب للإيجار" تكشف حقيقة وجهه الوسيم