إصابتان بانفجار عبوة داخل منجرة في قرية النبي الياس بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنأصيب مواطنان فلسطينيان صباح اليوم، في انفجار عبوة داخل منجرة في قريبة الياس بمدينة قلقيلية.ولم تعرف طبيعة اصابة المواطنين حتى اللحظة.